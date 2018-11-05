Марлос повернувся в загальну групу "Шахтаря" напередодні гри з "Ман Сіті"

Фото: Марлос (shakhtar.com)

Хавбек пропустив близько двох тижнів

Півзахисник "Шахтаря" Марлос повернувся в загальну групу донецької команди напередодні виїзного матчу проти "Манчестер Сіті" в груповому раунді Ліги чемпіонів. Про це інформує офіційний сайт "Шахтаря".

Хавбек травмувався у грі з "Десною" і пропустив близько двох тижнів. Марлос працював без обмежень разом з командою над тактичними вправами і, ймовірно, зможе зіграти з "Манчестер Сіті". У загальну групу повернувся і В'ячеслав Танковскій, а ось голкіпер Олег Кудрик працює індивідуально.

Також в грі з Динамо на поле повернувся Тайсон після травми зв'язок коліна.

Матч "Манчестер Сіті" - "Шахтар" відбудеться в середу, 7 жовтня, початок поєдинку о 22:00 за київським часом.