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Маркевич офіційно повернувся до роботи: він не тренував 7 років

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Львів, Четвер 01 червня 2023 22:08
Маркевич офіційно повернувся до роботи: він не тренував 7 років Фото: Мирон Маркевич часів роботи в "Металісті" (wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Відновити кар'єру тренера вирішив іменитий український фахівець Мирон Маркевич. Він працюватиме на чолі львівських "Карпат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Першоліговий колектив замінив на 72-річного коуча донедавна головного тренера команди Андрія Тлумака. Останній не зміг виконати завдання з виходу до Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2022/23.

Маркевич-старший вп'яте працюватиме з головною командою міста Лева. Він тренував "Карпати" в 1992-1995, 1996-1998, 2001-2002, 2002-2014 рр. Найвищим досягненням фахівця зі "зелено-білими" стали бронзові нагороди Вищої ліги та фінал Кубка України в сезоні 1997/98.

Пізніше Маркевич працював у харківському "Металісті" (2005-2014 рр.), збірній України (2010) та "Дніпрі" (2014-2016). Здобув "срібло" (2012/13) та 6 разів бронзові нагороди УПЛ із харків'янами. Із дніпровцями двічі фінішував третім у чемпіонаті.

У ролі головного тренера Маркевич не працював після сезону 2015/16. Тоді він покинув "Дніпро" після програного фіналу Ліги Європи на фоні фінансових проблем клубу. З тих пір фахівець працював консультантом, а в 2016-2021 рр. очолював комітет збірних УАФ.

"Карпати" відродили в 2020 році на аматорському рівні. У сезоні 2021/22 львів'яни стали переможцями Другої ліги, а дебютний сезон у Першій лізі завершили на 5-й сходинці. "Зелено-білі" на три очки відстали від зони перехідних матчів за право зіграти в УПЛ.

До слова, раніше "Шахтар" отримав чемпіонський кубок за тріумф у Прем'єр-лізі 2022/23.

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Мирон Маркевич ФК Карпаты
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