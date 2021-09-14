Marketing Directors Day — встреча маркетинг-директоров

Какие тренды будут в 2022 году? Как все бывает у топовых маркетинг директоров? Как они строят и внедряют свои digital-стратегии? С помощью каких фишек и лайфхаков им удается получать завидные результаты и удерживать компании на высших позициях рынка?

16 сентября 2021 года пройдет бесплатная онлайн-конференция Marketing Directors Day, которая соберет владельцев, основателей и маркетинг директоров топовых украинских компаний. Специалисты обсудят ключевые digital-стратегии, поделятся опытом адаптации бизнесов в новых реалиях — массой практической и вдохновляющей полезной информации.

Слушателей ждут 15 спикеров и 8 часов насыщенной программы: свежие кейсы, интересные проекты, известные бренды, новые и все еще актуальные старые digital-тренды, рассказы про лучшие инструменты и особенности их использования. Среди спикеров представители таких компаний как Eldorado, ПриватБанк, Parimatch Holding, Укрзолото, Zlato.ua, Danone Nutricia, Peugeot Citroen Ukraine, OPPO Украина, Porcelain Dent, Фридом Финанс Украина, VEKA Украина и многие другие.

После насыщенного знаниями и опытом дня участники разберутся, чем отличаются успешные диджитал стратегии, получат порцию вдохновения и свежих идей из реальных примеров продвижения от спикеров. А также, узнают прогнозы развития диджитала на ближайшее будущее, и как к нему подготовиться уже сейчас. Увидят, как на практике работают те активности и инструменты, о внедрении которых наши слушатели только задумываются. И, конечно, получат ответы на все вопросы касательно своего кейса в живом формате.

Конференция будет интересна всем, кто связан с онлайн-маркетингом: владельцам и топ-менеджерам, на плечах которых лежит стратегическое планирования и развитие, рекламным агентствам и всем, кто предоставляет digital-услуги, оптимизаторам, разработчикам, дизайнерам, копирайтерам и, естественно, маркетинг-директорам, которые хотят держать руку на пульсе.

Участие в онлайн-конференции - бесплатное!

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Организаторы: WebPromoExperts, Webpromo

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