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Маркарова о поставках оружия из США: это еще не ленд-лиз

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Вашингтон, Понедельник 30 мая 2022 19:47
Маркарова о поставках оружия из США: это еще не ленд-лиз Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Нынешние поставки оружия из США в Украину не являются ленд-лизом. Переданное оружие фактически является подарком Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона.

"Все то оружие, которое мы получаем сейчас, - это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямыми выделениями из бюджета или от президента США… Ленд-лиз - это четвертый инструмент, который мы можем задействовать", - отметила она.

Она уточнила, что по ленд-лизу Украина может получить как оружие, так и другие необходимые позиции.

Что такое ленд-лиз

Американский президент Джо Байден 9 мая 2022 подписал закон о ленд-лизе для Украины. Данный механизм дает ему возможность на безвозмездной или частично безвозмездной основе передавать военную технику, боеприпасы и так далее, чтобы Украина противостояла российской агрессии.

Механизм ленд-лиза применялся только во Второй мировой войне, когда США поставками передовых вооружений помогли союзникам победить нацистскую Германию.

Напомним, ранее временно поверенная в делах США Кристина Квин заявляла, что ленд-лиз не приведет к безумному долгу для Украины.

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