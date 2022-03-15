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Из Мариуполя уже выехали 2 тысячи легковых машин

Автор: Татьяна Самарук

Из города Мариуполя уже выехало 2 тысячи легковых автомобилей. Отмечается, что еще столько же стоят на выезде из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

В городском совете рассказали о ситуации с эвакуацией местного населения в безопасные места по состоянию на 15 марта, 14:00.

"Из Мариуполя выехали 2 тысячи машин. Люди следуют по маршруту Мариуполь-Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Запорожье", - говорится в сообщении.

В частности, в Запорожье на улице рекордная, 41 (помещение цирка) они смогут получить необходимую помощь. Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).

Кроме того, еще 2 тысячи автомобилей стоят на выезде из города.

Также отмечается, что для личной безопасности нужно прибыть в Васильевку не позднее 18:00. Однако, если не успеваете, то нужно найти безопасное место и переночевать в Бердянске или в Токмаке.

Ранее мы сообщали, что Верещук рассказала, что людям, которые эвакуировались из Мариуполя, оказывается помощь.

Также мы писали, что в Мариуполе умерла беременная, пострадавшая во время бомбардировки роддома.

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