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Маріупольці у Черкасах отримали перший гумвантаж від Фонду Ахметова

Фото: маріупольці у Черкасах отримали перший гумвантаж від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав перший гуманітарний вантаж до центру переселенців у Черкасах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Так, до місцевого центру "Я - Маріуполь" було доставлено 1,2 тисячі продуктових наборів від фонду.

До їхнього складу увійшли ситні та поживні продукти, зокрема: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом за час партнерства з центрами "Я - Маріуполь" гуманітарні набори від Фонду вже встигли отримати переселенці в Дніпрі, Києві, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді, Львові та Кропивницькому.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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МаріупольГуманітарна допомога