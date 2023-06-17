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В Маріуполі водії водоканалу страйкують через невиплату зарплат, - ЦНС

Фото: в Маріуполі страйкують водії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Маріуполі водії міськводоканалу страйкують через тривалі затримки у виплаті зарплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

В ЦНС пояснили, що через незаконну мобілізацію місцевих на окупованих територіях виник дефіцит робочих чоловіків.

"Зокрема, бракує шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та інших спеціальностей", - зазначили в спротиві.

Найгірша ж ситуація в Донецькій області, де водіям водоканалу не виплачують зарплатню вже понад два місяці. Тому вони оголосили страйк.

"Загалом, ситуація на ТОТ Донеччини критична. Ціни постійно зростають. Комунальні послуги зросли на 20%, паливо на 20%. Продукти першої необхідності за пів року зросли від 20 до 45%", - додали в ЦНС.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь був однією з головних цілей РФ з початку вторгнення. Українські захисники героїчно боронили його, але в травні 2022 року місто було повністю окуповане.

Наразі Маріуполь виконує функцію точки базування загарбників, там будують оборонні споруди, розташовують склади тощо. Наприклад зараз стало відомо, що росіяни шукають шляхи постачання боєприпасів з Маріуполя на Бердянський напрямок та Вугледар, тому вирішили розчистити колію до порту.

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Маріупольокупанція