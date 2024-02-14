В Маріуполі вночі працювала ППО окупантів: що відомо

"В Маріуполі в проміжок часу з 00:00 до 01:00 в полях на північний схід (Лівобережний район) неодноразово спрацьовувала ворожа система ППО. Предбавовна для Ростову триває", - констатував він.

Вибухи у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Наприклад, 13 лютого фіксували "приліт" по розташуванням окупантів у Маріуполі, причому детонацію, викликану "бавовною", чули навіть у Мангуші, за 20 км від міста. Пізніше стало відомо, що було пошкоджено російський зенітний ракетний комплекс "Бук". "Приліт" припав між селом Українка та селищем Малинівка в Маріупольському районі. Після атаки детонація тривала близько півгодини. Також росіяни підняли у повітря літаки.

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