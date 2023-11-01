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В Маріуполі пролунав гучний вибух. В мерії вказали на цікавий момент

Маріуполь, Середа 01 листопада 2023 13:28
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В Маріуполі пролунав гучний вибух. В мерії вказали на цікавий момент Фото: в Маріуполі пролунав гучний вибух 1 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 1 листопада, в тимчасово окупованому Маріуполі стався гучний вибух, який чули всі райони міста. Загарбники підняли в небо авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Маріуполі гучний вибух - чули всі райони міста. Джерело вибуху - російська ППО в районі "Азовсталі", - написав він.

За словами радника мера, російська авіація "нервує" разом з ППО".

"Одночасно в Маріупольском порту було уввікнено димове маскування, аналогічне кримському", - додав Андрющенко.

Цікавий момент

"Пікантності та цікавості" ситуації, як зазначає він, додає знаходження в порту ворожого корабля морського класу.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська формують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі. Для цього загарбники використовують ангари, гаражі та колишні зерносховища. Крім того, російські загарбники, ймовірно, відчувають нестачу живої сили на лінії фронту, тому стягують з Маріуполя вантажівки з військовими.

Раніше Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько 5 тисяч нових резервів. Як до цього зазначав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, останнє подібне введення нових резервів у Маріуполь фіксувалося у квітні 2023 року. Докладніше про те, для чого потрібне подібне перекидання живої сили до Маріуполя - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Маріуполь Вибух
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