В Мариуполе раздался громкий взрыв. В мэрии указали на интересный момент

В среду, 1 ноября, во временно оккупированном Мариуполе произошел громкий взрыв, который слышали все районы города. Захватчики подняли в небо авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе громкий взрыв - слышали все районы города. Источник взрыва - российская ПВО в районе "Азовстали", - написал он.

По словам советника мэра, российская авиация "нервничает" вместе с ПВО".

"Одновременно в Мариупольском порту была включена дымовая маскировка, аналогичная крымской", - добавил Андрющенко.

Интересный момент

"Пикантности и интереса" ситуации, как отмечает он, добавляет нахождение в порту вражеского корабля морского класса.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска формируют оперативно-технические склады в Мариуполе и районе. Для этого захватчики используют ангары, гаражи и бывшие зернохранилища. Кроме того, российские захватчики, вероятно, испытывают нехватку живой силы на линии фронта, поэтому стягивают из Мариуполя грузовики с военными.

Ранее Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов. Как до этого отмечал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, последнее подобное введение новых резервов в Мариуполь фиксировалось в апреле 2023 года. Подробнее о том, для чего нужна подобная переброска живой силы в Мариуполь - читайте в материале РБК-Украина.