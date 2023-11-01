ua en ru
Ср, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мариуполе раздался громкий взрыв. В мэрии указали на интересный момент

Мариуполь, Среда 01 ноября 2023 13:28
UA EN RU
В Мариуполе раздался громкий взрыв. В мэрии указали на интересный момент Фото: в Мариуполе раздался громкий взрыв 1 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 1 ноября, во временно оккупированном Мариуполе произошел громкий взрыв, который слышали все районы города. Захватчики подняли в небо авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе громкий взрыв - слышали все районы города. Источник взрыва - российская ПВО в районе "Азовстали", - написал он.

По словам советника мэра, российская авиация "нервничает" вместе с ПВО".

"Одновременно в Мариупольском порту была включена дымовая маскировка, аналогичная крымской", - добавил Андрющенко.

Интересный момент

"Пикантности и интереса" ситуации, как отмечает он, добавляет нахождение в порту вражеского корабля морского класса.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска формируют оперативно-технические склады в Мариуполе и районе. Для этого захватчики используют ангары, гаражи и бывшие зернохранилища. Кроме того, российские захватчики, вероятно, испытывают нехватку живой силы на линии фронта, поэтому стягивают из Мариуполя грузовики с военными.

Ранее Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов. Как до этого отмечал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, последнее подобное введение новых резервов в Мариуполь фиксировалось в апреле 2023 года. Подробнее о том, для чего нужна подобная переброска живой силы в Мариуполь - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Взрыв
NEWS
Ночной обстрел Украины: ПВО уничтожила 18 "шахедов" и одну ракету
Ночной обстрел Украины: ПВО уничтожила 18 "шахедов" и одну ракету
DAILY
Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области