У Маріуполі помітили колону ворожої техніки: куди прямує

У п'ятницю, 14 жовтня, у Маріуполі помітили колону ворожої техніки, яка прямувала у бік Розівки Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Колонна техніки за вчора. Не викладали поки повністю не відстежили.

Техніка приїхала з боку Новоазовська та через місто - до Розівки", - повідомив він.

Також він розповів, що у Солодководному помітили велике скупчення ворожих військ. Вони заселяються у школах і намагаються розставляти техніку ближче до житлових будинків.

"Здебільшого кадировці, але було багато мобіків", – додав Андрющенко.