У Маріуполі помітили колону ворожої техніки: куди прямує
У п'ятницю, 14 жовтня, у Маріуполі помітили колону ворожої техніки, яка прямувала у бік Розівки Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Колонна техніки за вчора. Не викладали поки повністю не відстежили.
Техніка приїхала з боку Новоазовська та через місто - до Розівки", - повідомив він.
Також він розповів, що у Солодководному помітили велике скупчення ворожих військ. Вони заселяються у школах і намагаються розставляти техніку ближче до житлових будинків.
"Здебільшого кадировці, але було багато мобіків", – додав Андрющенко.
Раніше ми писали, що у суботу, 15 жовтня, до Білорусі прибули перші ешелони з російськими окупантами. Їхня передислокація з РФ на білоруську територію пов'язана зі спільним розгортанням військ цих країн.
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