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В Мариуполе заметили колонну вражеской техники: куда направляется

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Мариуполь, Суббота 15 октября 2022 13:06
В Мариуполе заметили колонну вражеской техники: куда направляется Фото: в Мариуполе заметили колонну вражеской техники (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу, 14 октября, в Мариуполе заметили колонну вражеской техники, которая направлялась в сторону Розовки Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Колонна техники за вчера. Не выкладывали пока полностью не отследили.
Техника приехала со стороны Новоазовска и через город - в Розовку", - сообщил он.

Также он рассказал, что в Сладководном заметили большое скопление вражеских войск. Они заселяются в школах и стараются расставлять технику ближе к жилым домам.

"В основном кадыровцы, но было много мобиков", - добавил Андрющенко.

Ранее мы писали, что в субботу, 15 октября, в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими оккупантами. Их передислокация из РФ на белорусскую территорию связано с совместным развертыванием войск этих стран.

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Мариуполь Военная техника
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