В Маріуполі лунають вибухи та стрілянина (відео)

У понеділок, 26 вересня, в окупованому Маріуполі лунають вибухи та стрілянина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, звуки вибухів та стрілецької зброї чутно в Лівоборежному районі міста в 14:35 та в середині Маріупольського порту - близько 16.00.

"Мешканці Песчанки (район біля порту) повідомляють, що стрілянина від кадирівців", - додав він.