В Мариуполе раздаются взрывы и стрельба (видео)

В понедельник, 26 сентября, в оккупированном Мариуполе раздаются взрывы и стрельба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, звуки взрывов и стрелкового оружия слышны в Левоборежном районе города в 14:35 и в середине Мариупольского порта - около 16.00.

"Жители Песчанки (район возле порта) сообщают, что стрельба от кадыровцев", - добавил он.