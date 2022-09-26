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В Мариуполе раздаются взрывы и стрельба (видео)

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Мариуполь, Понедельник 26 сентября 2022 17:22
В Мариуполе раздаются взрывы и стрельба (видео) Фото: в Мариуполе раздаются взрывы и стрельба 26 сентября (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 26 сентября, в оккупированном Мариуполе раздаются взрывы и стрельба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, звуки взрывов и стрелкового оружия слышны в Левоборежном районе города в 14:35 и в середине Мариупольского порта - около 16.00.

"Жители Песчанки (район возле порта) сообщают, что стрельба от кадыровцев", - добавил он.

Как сообщалось, в Мариупольском районе прогремели взрывы 24 сентября. При этом через несколько часов после них в самом городе сработала система противовоздушной обороны.

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