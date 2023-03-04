У Маріуполі фіксують великий рух техніки росіян в напрямку Бердянська (фото)

В окупованому Маріуполі помітили великий рух техніки російських військ. Вона прямує в бік Мангуша та Бердянська Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо великий рух техніки через Маріуполь в напрям Мангуш/ Бердянськ. 28 одиниць військ транспорту у супроводі 6 цивільних авто з багажем та причепом. Більшість з них жива сила, вантажівка з великим кулеметом по заду", - написав Андрющенко.

За його словами, помітки на деякій техніці відсутні, а на деякій все ж фіксуються знаки "V", або "V" в квадраті, "О" та трикутники з колом.

Фото: в Маріуполі фіксують великий рух техніки росіян в напрямку Бердянська (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти змінили тактику переміщення військових колон в тимчасово окупованому Маріуполі.

Також повідомлялося, що війська РФ перекидають техніку навколо Маріуполя через випадки "бавовни", які почастішали в місті.

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