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У Маріуполі фіксують активне переміщення техніки окупантів у напрямку Токмака

Маріуполь, Донецька область, Вівторок 07 листопада 2023 09:07
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У Маріуполі фіксують активне переміщення техніки окупантів у напрямку Токмака Фото: у Маріуполі фіксують активне переміщення техніки окупантів у напрямку Токмака (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Маріуполі у росіян знову спостерігається активізація руху техніки у напрямку Токмака. Переміщення відбувається через Бердянськ та Приморське Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Колони техніки, гвинтокрили в районі Бердянська, десятки вантажівок з БК через Маріуполь. Наші люди проїхали з інспекцією в обидва боки. Встановлено понад 20 вантажівок з БК, що рухаються з Маріуполя до Приазовського (Запорізька область) трасою, далі "зникають" в бік лінії фронту", - написав Андрющенко.

В Приазовську, за його словами, зафіксовано рух тягачів (тралів) для важкої техніки, що рухаються в бік Маріуполя.

"Скоріш це ті, про яки повідомляли минулого тижня. Тобто маємо підтвердження гіпотези підкріплення в напрям Токмака, але через Бердянський район та Приморське. Загалом можете самі зробити висновок. Комплексний проїзд одного дня...", - додав радник мера Маріуполя.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь окупували російські війська в перші дні масштабного вторгнення РФ в Україну. І попри те, що вибухи для "тилового" міста російських загарбників уже давно стали звичними, останнім часом у місті спостерігається дивна активність ворога.

Так, російські загарбники, ймовірно, зазнають нестачі живої сили на лінії фронту, тому стягують з Маріуполя вантажівки з військовими. При цьому помічено незвичайну тенденцію.

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Маріуполь Бердянськ Запорожская область Війна Росії проти України
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