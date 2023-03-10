UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Над Маріуполем вперше зафіксували патрулювання міста військовим гвинтокрилом, - мерія

Фото: над Маріуполем вперше зафіксували патрулювання міста військовим гвинтокрилом (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Над окупованим Маріуполем вперше зафіксовано патрулювання військовим ворожим гвинтокрилом. Фіксується висока активність авіації РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вчора над містом вперше зафіксовано патрулювання військовим гвинтокрилом. Над Кальміуським районом в районі ММК ім. Ілліча першу половину дня на малій висоті", - написав Андрющенко.

За його словами, росіяни дедалі намагаються посилити заходи безпеки для попередження нової "маріупольської бавовни".

"Знову висока активність авіації. З напряму Ростову-на-Дону в напрям Запорізької області", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше в Маріуполі фіксували активність російської авіації в той час, коли був помічений рух цивільних вантажівок окупантів з міста в бік Ростова-на-Дону.

Додамо, також ми писали про те, що окупанти змінили тактику переміщення колон в Маріуполі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольДонецька областьРосавиация