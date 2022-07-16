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В Мариуполе заметили колонну военной техники РФ: куда направляется

Фото: В Мариуполе заметили колонну военной техники РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

В Мариуполе заметили колонну военной техники России. Около ста единиц машин направляются в сторону Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Продолжаем фиксацию движения военной техники мимо Мариуполя. Вчера через город большая колонна техники (до 100 единиц) поехала в сторону Запорожской области. В колонне на тягачах замечены БМД-4, которые часть людей восприняла за танки. Также большое количество БТРов", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, возле Запорожской области в селах Никольского и Мангушского районов поселилось большое количество русских солдат.

"Местные сообщают, что абсолютное большинство оккупантов совсем юноши. Некоторые в разговорах говорят, что несут службу по призыву. С учетом заявления Шойгу об усилении наступления по всем направлениям, надеемся на скорейшее превращение оккупантов в удобрение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу дал приказ силам вторжения в Украину о наступлении на всех участках фронта. Приказ был дан после инспекции группировок войск "Юг" и "Центр".

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