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В Мариуполе российские войска обстреляли мечеть. Там прятались граждане Турции

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Мариуполь, Суббота 12 марта 2022 14:17
В Мариуполе российские войска обстреляли мечеть. Там прятались граждане Турции Фото: В Мариуполе российские войска обстреляли мечеть (twitter.com/MFA_Ukraine)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска обстреляли в Мариуполе мечеть. В ней прятались граждане Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"Мечеть султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе была обстреляна российскими оккупантами. Там от обстрела прячутся более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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