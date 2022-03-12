В Мариуполе российские войска обстреляли мечеть. Там прятались граждане Турции

Российские войска обстреляли в Мариуполе мечеть. В ней прятались граждане Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины в Twitter .

"Мечеть султана Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе была обстреляна российскими оккупантами. Там от обстрела прячутся более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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