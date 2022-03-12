ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Маріуполі російські війська обстріляли мечеть. Там ховалися громадяни Туреччини

Новость на русском →
Маріуполь, Субота 12 березня 2022 14:17
У Маріуполі російські війська обстріляли мечеть. Там ховалися громадяни Туреччини Фото: у Маріуполі російські війська обстріляли мечеть (twitter.com/MFA_Ukraine)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська обстріляли в Маріуполі мечеть. У ній ховалися громадяни Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ України в Twitter.

"Мечеть султана Сулеймана Чудового і його дружини Роксолани (Хюррем Султан) в Маріуполі була обстріляна російськими окупантами. Там від обстрілу ховаються понад 80 дорослих і дітей, у тому числі громадяни Туреччини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
Арестович: стратегічний перелом настав, але це ще не означає кінець війни
Арестович: стратегічний перелом настав, але це ще не означає кінець війни
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть