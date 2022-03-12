У Маріуполі російські війська обстріляли мечеть. Там ховалися громадяни Туреччини
Фото: у Маріуполі російські війська обстріляли мечеть (twitter.com/MFA_Ukraine)
Російські війська обстріляли в Маріуполі мечеть. У ній ховалися громадяни Туреччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ України в Twitter.
"Мечеть султана Сулеймана Чудового і його дружини Роксолани (Хюррем Султан) в Маріуполі була обстріляна російськими окупантами. Там від обстрілу ховаються понад 80 дорослих і дітей, у тому числі громадяни Туреччини", - йдеться в повідомленні.
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