В Мариуполе проверят почти тысячу медиков больницы, в которой заболели 19 работников

В областной больнице интенсивного лечения в Мариуполе около тысячи медиков пройдут проверку на COVID-19. Об этом сообщает "Укринформ".

Все они контактировали с 19 медиками, у которых был подтвержден коронавирус. В общем установлен полный круг лиц, которые контактировали с больными непосредственно и находились в больнице.

"Все медицинские работники, которые были на переменах, у них у всех отбираются ПЦР-тесты. Эти тесты будут направлены в лаборатории и оперативно проверены - чтобы понимать, есть ли еще у кого-то заболевания. Ведь все 19 врачей, которые заболели, были бессимптомные. И если в больнице по штатному расписанию около 1 тысячи медицинских работников, то такое количество контактных", - рассказал заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Донецкой ОГА Александр Педенко.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 апреля, в Днепропетровской области коронавирус диагностировали у 8 человек, в том числе у 5 медиков.