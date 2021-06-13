В Мариуполе прошел военный парад, приуроченный к седьмой годовщине освобождения города

"Семь лет назад произошла одна из самых значительных и важных побед украинских военных над пророссийскими вооруженными формированиями. Именно 13 июня 2014 около 05:00 защитники Украины, бойцы подразделений МВД и Национальной гвардии Украины, начали операцию по освобождению полумиллионного города на побережье Азовского моря - Мариуполь", - говорится в сообщении.

В честь 7-летней годовщины в Мариуполе прошел военный парад. По центральной площади города маршем прошли колонны подразделений Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, Нацполиции, Госпогранслужбы и другие представители силовых органов, а также курсанты и ветераны.

В праздничных мероприятиях приняли командующий Нацгвардией генерал-полковник Николай Балан, первый замсекретаря Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) генерал-полковник Михаил Коваль, представители ведомств системы МВД, журналисты и жители Мариуполя.

После марша на Театральной площади состоялось торжественное награждение защитников Мариуполя.

"Сегодня мы чествуем годовщину, ставшей выдающимся не только для Мариуполя, но и для всей Украины", - сказал Балан.

Он отдельно обратился к бойцам полка "Азов", поблагодарив их за службу: "Помните, что это ваш родной город и любой его житель и региона - это наш собрат, к которому надо относиться как к своему родному ребенку или как к своим родителям".

В пресс-службе Нацгвардии напомнили, что 13 июня 2014 года в Мариуполе была проведена активная фаза спецоперации по освобождению города.

"Украинские защитники, которые на тот момент опирались в первую очередь и патриотизм и мотивацию, а не на преимущества в оснащении, ликвидировали ключевые опорные точки врага и восстановили контроль над городом", - указано в сообщении.

Фото: военный парад в Мариуполе (facebook.com/otueast)