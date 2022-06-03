UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе оккупанты запретили выезд из города: что происходит

Фото: Мариуполь (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Мариуполе оккупационная самопровозглашенная власть приняла решение остановить перемещение между районами города и запретила выезд из него. Оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия и ищут проукраинских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, вчера на совещании российских военных, донецкой оккупационной власти и коллаборантов Мариуполя было принято решение о необходимости усиления режима фильтрации.

"Де-факто решили путем процедурного затягивания остановить перемещение между районами города и остановить выезд из него. Причины две - рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украине. Поэтому будут усилены карательно-поисковые отряды и процесс поиска проукраинского актива", - пишет Андрющенко.

Он добавляет, что назначение мэра Иващенко главой штаба тер обороны "ДНР" - фактически дорога на кладбище.

"Это следствие недовольства и введения персональной ответственности за антироссийские настроения города. В кулуарах обсуждался вопрос риска холеры и мора рыбы в акватории Азова. Решили пока де-факто закрыть город на карантин, остановив выезд. Ожидаемо, очередная глупость. Мариупольцы, не возвращайтесь. Ни в коем случае. Кто в городе - бежит даже через Россию в дружественных стран. Дальше будет более жестоко", - сообщил он.

Напомним, оккупанты намерены на руинах Мариуполя обустроить "курорт" со всевозможными аттракционами, и даже в своих заявлениях замахиваются на аналог Диснейленда. Русские уже строят планы о поездке в захваченный украинский город, где погибли десятки тысяч мирных жителей, чтобы там "отдохнуть".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь