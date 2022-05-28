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В Мариуполе оккупанты начали загружать украинский металл на суда

Фото: оккупанты начали грузить металл на суда в Мариуполе (фото t.me/andriyshTime)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в порту Мариуполя начали загружать на суда краденый украинский металл. Его будут вывозить в Россию небольшими партиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты начали первую погрузку металлопроката из Мариупольского порта.
Поскольку нет подтверждения разблокировки "новых ворот", металл будут вывозить малыми партиями. Продолжаем фиксировать и следить", - говорится в сообщении.

Он также призвал СМИ помочь установить получателей украинской металлопродукции и маршрут кораблей.

Напомним, что спутник зафиксировал движение грузовых судов в порту Мариуполя. В то же время коллаборанты заявили, что собираются вывезти украинский металл в Ростов-на-Дону.

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