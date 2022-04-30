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В Мариуполе оккупанты будут выдавать разрешения о праве пребывания на улице

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 30 апреля 2022 14:28
В Мариуполе оккупанты будут выдавать разрешения о праве пребывания на улице Мариуполь (t.me.polkazov)
Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе российские войска собираются запустить выдачу отдельных пропусков-разрешений о праве пребывания на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенка.

По объяснению оккупантов, это - микс документа о фильтрации или, как они говорят, верификации и пропуска на право передвижения в середине города.

Для того они запускают работу "отделов полиции" по адресам:

  • Центральный район - улица Фонтана, 87;
  • Приморский район и центральный офис - проспект Нахимова, 86;
  • Кальмиусский район - улица Контрольная, 54;
  • Левобережный район - улица 130-й Таганрогской дивизии, 114.

"Одновременно ожидаем усиления фильтрации не только в Мариуполе, но и на побережье от Мелекино до Урзуфа", - отметил Андрющенко.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты "вылавливают" бюджетников.

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