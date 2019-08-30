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В Мариуполе директор автостанции "выбивали" деньги у перевозчиков

Новости » Происшествия    30.08.2019 - 15:25
В Мариуполе директор автостанции "выбивали" деньги у перевозчиков
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

У перевозчиков забирали 25% от ежемесячной прибыли

В Мариуполе Донецкой области СБУ задержала преступную группировку, которая занимались вымогательством у автоперевозчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Сообщается, что вымогательством занимались директор и работники одной из городских автостанций. Деньги требовали с предпринимателей, которые занимались междугородними перевозками.

"Сумма поборов составляла 25% от ежедневной прибыли коммерсантов. В случае неуплаты денег участники группы угрожали автоперевозчикам физической расправой. Ежемесячная прибыль рэкетиров, по оперативной информации, составляла до ста тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "крышеванием" незаконной деятельности подозреваемых занимались местные "криминальные авторитеты".

Правоохранители задержали организатора группы и четырех его сообщников. Подозреваемых обвиняют в нарушении ч.2 ст.189 Уголовного кодекса (вымогательство). Им грозит лишение свободы на от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Ивано-Франковской области задержали "криминального авторитета", который занимался вымогательством у предпринимателей. Мужчина требовал заплатить ему 70 тыс. дол.

Также сообщалось, что в Киеве на взятке задержали чиновницу Миграционной службы. Женщина получила 300 долларов за ускорение выдачи загранпаспорта.

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