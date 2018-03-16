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В Мариуполе на "Азовстали" в результате отравления газом погибли 2 человека

НовостиПроисшествия    16.03.2018 - 21:23
Фото: "Азовсталь" (mapio.net)
Фото: "Азовсталь" (mapio.net)

Ремонтник предприятия и сотрудник "Промсервиса" получили отравление колошниковым газом

В Мариуполе на четвертом доменной печи металлургического комбината "Азовсталь" погибли двое мужчин 41-го и 42 лет. Об этом сообщает "0629".

Сообщается, что инцидент произошел в 14:00 на доменной печи №4. На месте происшествия находилось 5 экипажей скорой помощи, спасатели ГСЧС и множество заводской охраны.

По информации пресс-службы третьего спасательного отряда ГУ МСЧС Украины в Донецкой области, спасатели были на месте происшествия, выяснено, что пожара нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, произошло отравление людей угарным газом.

Отметим, что в Метинвесте подтвердили информацию о трагедии и сообщили, что 16 марта в доменном цехе металлургического комбината ремонтник предприятия и сотрудник "Промсервиса" получили отравление колошниковым газом.

На предприятии создана и работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, в Кировоградской области три человека отравились угарным газом в жилом доме. 

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Теги: Азовсталь, Мариуполь
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