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Інтерв'ю

У Маріуполі на "Азовсталі" в результаті отруєння газом загинули 2 людини

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 21:23
Фото: "Азовсталь" (mapio.net)
Фото: "Азовсталь" (mapio.net)

Ремонтник підприємства і співробітник "Промсервіс" отримали отруєння колошниковим газом

У Маріуполі на четвертому доменній печі металургійного комбінату "Азовсталь" загинули двоє чоловіків 41-го і 42 років. Про це повідомляє "0629".

Повідомляється, що інцидент стався о 14:00 на доменній печі №4. На місці події було 5 екіпажів швидкої допомоги, рятувальники ДНСН і безліч заводської охорони.

За інформацією прес-служби третього рятувального загону ГУ МСЧС України в Донецькій області, рятувальники були на місці події, з'ясовано, що пожежі немає. Обставини події встановлюються. За попередніми даними, сталося отруєння людей чадним газом.

Відзначимо, що в Метінвесті підтвердили інформацію про трагедію і повідомили, що 16 березня в доменному цеху металургійного комбінату ремонтник підприємства і співробітник "Промсервіс" отримали отруєння колошниковим газом.

На підприємстві створена і працює комісія, яка встановить обставини і причини того, що сталося.

Нагадаємо, в Кіровоградській області три людини отруїлися чадним газом в житловому будинку.

 

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Теги: Азовсталь, Маріуполь
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