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Мариуполь взяли под контроль кадыровцы. Уехать из города нет возможности, - мэрия

Фото: Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе проходит ротация - оккупантов сменяют на военных Росгвардии и кадыровцев, которые увеличивают количество блокпостов в городе и вокруг него. Выехать из города нет возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Наши источники в городе сообщают, что на фильтрационных пунктах пропуска и блокпостах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья проходит ротация оккупантов. Коллаборантов и представителей так называемой народной милиции "ДНР" меняют на представителей Росгвардии и кадыровцев. Кроме того, оккупанты устанавливают дополнительные пункты контроля/блокпосты на грунтовых дорогах, по которым можно было обойти фильтрационный контроль", - рассказал он.

По его словам, это фактически означает, что с сегодняшнего дня любая эвакуация из города становится невозможной до открытия отдельных коридоров в результате переговоров.

"Все, кто поверил пропаганде и информационному вбросу оккупантов собирался временно вернуться в Мариуполь для вывоза личных вещей не делайте этого. На данный момент вы должны помнить - это дорога в один конец", - добавил он.

Как и сообщалось, следуя своему плану, российские оккупанты действительно решили передать шефство над Мариуполем кадыровцам.

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Мариуполь