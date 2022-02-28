Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точкам, - глава Донецкой ОГА

Об этом сообщает РБК-Украина а со ссылкой на главу Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко .

"По состоянию на 9 утра Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точкам в Донецкой области. Как сообщают военные, за эти города идут бои. Работаю над предоставлением зеленого коридора - для завоза до Волновахи гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей", - написал Кириленко.

Напомним, в Бердянске Запорожской области российские оккупанты расстреляли мирного жителя за то, что он не дал им мобильный телефон.

Ранее стало известно, что с начала войны на территории Украины погибли и были ранены около 5300 российских захватчиков.