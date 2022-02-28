ru ua
Пн, 28 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам, - глава Донецької ОДА

Новость на русском →
Донецька область, Понеділок 28 лютого 2022 11:12
Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам, - глава Донецької ОДА Фото: у Волновасі тривають бої (facebook.com/Татьяна Ігнатченко)
Автор: Наталія Юрченко

В Донецькій області продовжуються активні бойові дії. Найгарячішими точками залишаються міста Волноваха та Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.

"Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої. Працюю над наданням зеленого коридору - для завозу до Волновахи гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів", - написав Кириленко.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області російські окупанти розстріляли мирного жителя за те, що він не дав їм мобільний телефон.

Раніше стало відомо, що з початку війни на території Україні загинули та були ранені близько 5300 російських загарбників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна