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Мариуполь усложнил переговоры. Россия сделала серьезную ставку на второй этап, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не берется прогнозировать, когда пройдет следующий раунд прямых переговоров с Россией. Поскольку она сделала серьезную ставку на второй этап войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил Подоляк, ситуация в Мариуполе сделала переговорный процесс с Россией "еще более сложным". По его словам, сейчас трудно говорить, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры.

Подоляк отметил, что Россия сделала серьезную ставку на второй этап своей "спецоперации", стремясь укрепить свои позиции на переговорах путем наступления на востоке Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что ситуация в Мариуполе может стать "красной линией" на переговорах с Россией.

Российские войска с начала полномасштабного вторжения пытается захватить Мариуполь. На сегодня в городе остается очаг сопротивления украинских сил на заводе "Азовсталь".

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