"Маріуполь Реборн" відкриває простір для майбутніх архітекторів

У Львові запрацювала Платформа стратегічного та архітектурного моделювання "Маріуполь Реборн". Там будуть щотижня проходити лекторії, майстер-класи, воркшопи і конференції для тих, хто буде відбудовувати Україну після війни.

Навчально-просвітницькі заходи для майбутніх архітекторів організовують "Маріуполь Реборн", Маріупольська міська рада та Харківська школа архітектури. Відповідний меморандум підписали представники організацій.

Головною метою є напрацювання та обговорення ідей для відновлення українських міст. Зокрема, першим масштабним проєктом відбудови після деокупації стане Маріуполь.

"На цьому шляху шукаємо кращі практики та кращих експертів як в Україні, так і поза її межами. Але Маріуполь не тільки бере експертизу. Він готовий її віддавати навіть в цих складних умовах. Підписання меморандуму з Харківською школою архітектури - це саме про готовність ділитись та віддавати. На базі нашої платформи Маріуполь Реборн у Львові, молоді архітектори будуть вчитися новим підходам та переймати найкращі світові практики", - зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.



Заходи платформи залучатимуть провідних архітекторів, а також тих, хто тільки планує реалізуватися у цих професіях. Дискусії відкриті і для представників місцевих рад, оскільки досвід та експертизи для відновлення потрібні багатьом населеним пунктам, які зазнали руйнувань через повномасштабне вторгнення Росії.

"Маріуполь може стати прикладом якісного відновлення і перетворення міста навколо потреб людей, цінностей та кращої світової експертизи. Ми вчимо наших студентів працювати зі складними викликами, але відстоювати певні цінності і принципи. Вони дійсно люблять складні та цікаві проєкти. Саме в цьому наша школа та Маріуполь Реборн можуть бути корисними один одному", - розповіла проректор Харківської школи архітектури Ірина Мацевко.

Запуск Платформи стратегічного та архітектурного моделювання Маріуполь Реборн у Львові став можливим завдяки підтримці партнерів. Львівська міська рада надала приміщення. Компанія SCM Ріната Ахметова профінансувала ремонт та оснащення.

"Компанія SCM перша доєдналася до проєкту, тому що ми чесно і відверто дуже любимо Маріуполь. Рінат Ахметов, засновник компанії, дуже багато зробив для Маріуполя. Компанія дбає не тільки про тих людей, які в ній працюють, а й про ті міста, де вона працює. За радянською системою, наші міста були збудовані для підприємств. Європа вже давно почала перебудовувати міста під людей. Ми хочемо, щоб місто Маріуполь після відновлення також було більш людиноцентричним, щоб у Маріуполі було безпечно, легко і комфортно", - додала партнера громадської організації "Маріуполь Реборн", заступник директор з комунікацій SCM Тетяна Кухоцька.

Нагадаємо, проект "Маріуполь Реборн" реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова та міжнародних донорів.