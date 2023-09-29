"Мариуполь Реборн" открывает простор для будущих архитекторов

Во Львове заработала платформа стратегического и архитектурного моделирования "Мариуполь Реборн". Там будут еженедельно проходить лектории, мастер-классы, воркшопы и конференции для тех, кто будет отстраивать Украину после войны.

Учебно-просветительские мероприятия для будущих архитекторов организуют Мариуполь Реборн, Мариупольский городской совет и Харьковская школа архитектуры. Соответствующий меморандум подписали представители организаций.

Главной целью является наработка и обсуждение идей восстановления украинских городов. В частности первым масштабным проектом восстановления после деоккупации станет Мариуполь.

"На этом пути ищем лучшие практики и лучших экспертов как в Украине, так и за ее пределами. Но Мариуполь не только берет экспертизу. Он готов ее отдавать даже в этих сложных условиях. Подписание меморандума с Харьковской школой архитектуры - именно о готовности делиться и отдавать. На базе нашей платформы Мариуполь Реборн во Львове, молодые архитекторы будут учиться новым подходам и перенимать лучшие мировые практики", - отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.



Мероприятия платформы будут привлекать ведущих архитекторов, а также тех, кто планирует реализоваться в этих профессиях. Дискуссии открыты и для представителей местных советов, поскольку опыт и экспертизы для восстановления нужны многим населенным пунктам, потерпевшим разрушения из-за полномасштабного вторжения России.

Мариуполь может стать примером качественного восстановления и преобразования города вокруг потребностей людей, ценностей и лучшей мировой экспертизы. Мы учим наших студентов работать со сложными вызовами, но отстаивать определенные ценности и принципы. Они действительно любят сложные и интересные проекты. Именно в этом наша школа и Мариуполь Реборн могут быть полезны друг другу", - рассказала проректор Харьковской школы архитектуры Ирина Мацевко.

Запуск Платформы стратегического и архитектурного моделирования Мариуполь Реборн стал возможным благодаря поддержке партнеров. Львовский городской совет предоставил помещение. Компания SCM Рината Ахметова профинансировала ремонт и оснастку.

"Компания SCM первая присоединилась к проекту, потому что мы честно и откровенно очень любим Мариуполь. Ринат Ахметов, основатель компании, очень многое сделал для Мариуполя. Компания заботится не только о тех людях, которые в ней работают, но и о тех городах, где она работает. По советской системе, наши города были построены для предприятий. Европа уже давно начала перестраивать города под людей. общественной организации "Мариуполь Реборн", заместитель директора по коммуникациям SCM Татьяна Кухоцкая.

Напомним, проект "Мариуполь Реборн" реализует Мариупольский городской совет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова и международных доноров.