В Мариуполь планируют провести новую железнодорожную магистраль в рамках "Большой стройки"

Путь по железной дороге из Мариуполя в столицу занимает 14-19 часов, в Харьков - 14 часов. Такая ситуация изменится благодаря программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в рамках которой началось восстановление транспортной системы Приазовья.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Сейчас в Мариуполь ведет единственная железнодорожная колея Запорожье - Камыш-Заря - Волноваха. Этот участок перегружен, не электрифицирован и частично одноколейный. Мы изучаем и оцениваем различные варианты решения. Один из вариантов - новая магистраль Покровск - Курахово - Шахта "Южнодонбасская" - Волноваха - Мариуполь", - рассказал министр.

Проект оценочной стоимостью 2,6 млрд гривен предусматривает электрификацию 46,5 км, достройку 20 км и реконструкцию 18 км путей, благодаря чему дорога в Харьков сократится на 6 часов.

Еще одним приоритетом президентской программы в регионе является ремонт дорог: только в течение 2020-2021 гг. планируют завершить более 1 000 км дорог государственного значения. Прежде всего речь идет о сообщении между региональными центрами, дорогах к опорным транспортным хабам (аэропорты, железнодорожные вокзалы), туристическим магнитам и курортам Азовского моря.

"На днях как раз завершено обновление 40 км дороги Т-08-20 Якимовка - Кирилловка. Эта дорога к морю последний раз ремонтировалась в 1981 году", - сообщил министр.

Также, по словам Кубракова, в планах - развитие портовой инфраструктуры. Сейчас Министерство инфраструктуры работает над пересмотром дивидендной политики государственных стивидоров и привлекает частных инвесторов на проекты концессии портов, среди которых Мариупольский и Бердянский морские порты.

Обсуждается и возобновление работы аэропорта Мариуполя, которое затрудняет запрет полетов над Донбассом.

"В тесном сотрудничестве с Генштабом, Минобороны, ВСУ разрабатываем решения, которое обеспечит безопасность полетов и защиту государственных интересов", - добавил министр.