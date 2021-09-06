До Маріуполя планують провести нову залізничну магістраль в рамках "Великого будівництва"

Шлях залізницею з Маріуполя до столиці займає 14-19 годин, до Харкова - 14 годин. Така ситуація буде змінена завдяки програмі президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", в рамках якої розпочалось відновлення транспортної системи Приазов’я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Зараз до Маріуполя веде єдина залізнична колія Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха. Ця дільниця вантажонапружена, неелектрифікована і частково одноколійна. Ми вивчаємо та оцінюємо різні варіанти рішення. Один з варіантів – нова магістраль Покровськ - Курахове - Шахта "Південнодонбаська" - Волноваха - Маріуполь", - розповів міністр.

Проєкт оціночною вартістю 2,6 млрд гривень передбачає електрифікацію 46,5 км, добудову 20 км та реконструкцію 18 км колій, завдяки чому шлях до Харкова скоротиться на 6 годин.

Ще одним пріоритетом президентської програми в регіоні є ремонт доріг: лише протягом 2020-2021 рр. планують завершити понад 1 000 км шляхів державного значення. Перш за все йдеться про сполучення між регіональними центрами, дороги до опорних транспортних хабів (аеропорти, залізничні вокзали), туристичних магнітів та курортів Азовського моря.

"Цими днями якраз завершено оновлення 40 км дороги Т-08-20 Якимівка - Кирилівка. Ця дорога до моря останній раз ремонтувалася 1981 року", - поінформував міністр.

Також, за словами Кубракова, в планах - розвиток портової інфраструктури. Наразі Міністерство інфраструктури працює над переглядом дивідендної політики державних стивідорів і залучає приватних інвесторів на проєкти концесії портів, серед яких Маріупольський та Бердянський морські порти.

Обговорюється й відновлення роботи аеропорту Маріуполя, яке ускладнює заборона польотів над Донбасом.

"У тісній співпраці з Генштабом, Міноборони, ЗСУ напрацьовуємо рішення, яке забезпечить безпеку польотів та захист державних інтересів", - додав міністр.