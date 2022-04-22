Мариуполь обязательно будет украинским и будет отстроен, - "Метинвест"

"Наш акционер Ринат Ахметов и компания "Метинвест" уже неоднократно говорили: мы никогда не будем работать под российской оккупацией. Я все еще уверен, что Украина вернет Мариуполь, а компания "Метинвест" будет принимать участие в восстановлении города. Что касается наших заводов, то мы обязательно их отстроим. Более того: при отстройке мы будем использовать новые технологии в рамках декарбонизации, о которых заявили несколько месяцев назад, и которые все еще собираемся внедрить на предприятиях. И мы обязательно сделаем это - на предприятиях, которые будут работать в Украине", - заявил он.

По его словам, запасы воды и еды в городе заканчиваются, ситуация катастрофическая. Однако украинская армия продолжает удерживать позиции.

"Мы все чувствуем невероятную гордость за воинов, которые держат Мариуполь. Война войной, но то, что они показывают - это настоящий героизм", - подчеркнул он.

Он также рассказал, что компания "Метинвест" открыла горячую линию для сотрудников, которые сумели вырваться из города.

"Мы всех регистрируем и оказываем помощь: предоставляем им еду, размещение, медицинское сопровождение. На данный момент только с Азовстали с нами в контакте 4-5 тысяч работников. Что касается остальных, то мы стараемся максимально распространять информацию в городе, чтобы они ее услышали и вышли с нами на контакт как можно скорее", - рассказал он.

Напомним, компания "Метинвест" развернула более 6 тысяч мест для временных переселенцев из горячих точек. Там людей обеспечивают горячим питанием, водой, предметами первой необходимости, предоставляют медицинскую и психологическую помощь.

Также компания оказывает всестороннюю помощь вооруженным силам Украины: подготовила для передачи на фронт около 100 тысяч бронежилетов, тысячи аптечек, касок и турникетов, а также квадрокоптеры, дроны и беспилотники.