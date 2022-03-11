Мариуполь героически борется, наша задача - помогать ему в этой борьбе, - Рыженков

"Мариуполь сегодня - не тот Мариуполь, который мы знали в 2014 году. Люди увидели, что происходит, когда русские приходят и начинают руководить. И они этого не хотят. Они всячески противятся россиянам", - отметил он.

В свою очередь, по его словам, "Метинвест" помогает мариупольцам в этой борьбе. Так, в бомбоубежищах, размещенный в промышленных цехах компании, скрываются жители города.

"Более 4 000 человек буквально живут в бомбоубежищах на наших объектах в течение последних двух недель. Там были заготовлены пищевые продукты и вода, которые мы сейчас распределяем среди жителей Мариуполя", - добавил Рыженков.



Однако продукты заканчиваются. "Последние шесть дней мы пытаемся попасть в город. У нас наготове автобусы, грузовики с продовольствием и припасами. Нам сказали, что есть"зеленый коридор". Но, к сожалению, все эти дни нас останавливали военные и бои с российской стороны", - констатирует Рыженков.

Напомним, ранее "Метинвест" выделил 10 миллионов евро на закупку средств защиты для территориальной обороны Украины. На эту сумму закупят бронежилеты, каски и аптечки для украинских бойцов.

Закупка будет проходить в несколько этапов: первые почти 3 тыс. бронежилетов и 500 аптечек уже направляются в Украину.