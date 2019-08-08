Мариуполь - АЗ: прогноз букмекеров

Фото: футболисты "Мариуполя" (facebook.com/mariupolfc)

Специалисты считают фаворитом голландский клуб

"Мариуполь" примет АЗ из Нидерландов в рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы. Трансляция начнется в 20:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

8 августа 20:00

Одесса, стадион "Черноморец"

Букмекерские конторы видят нидерландский АЗ явным фаворитом в этом матче. на гостевой триумф команды из Нидерландов составляет на 1,73, на победу "Мариуполя" в домашних стенах - 5,00. На то, что в матче будет ничья - 3,65.

Напомним, успех приазовцев в двухматчевом противостоянии с голландским клубом выведет команду Александра Бабича на победителя в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" Плзень (Чехия).