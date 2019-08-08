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Маріуполь - АЗ: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    08.08.2019 - 16:48
Маріуполь - АЗ: прогноз букмекерів
Фото: футболісти "Маріуполя" (facebook.com/mariupolfc)

Фахівці вважають фаворитом голландський клуб

"Маріуполь" прийме АЗ з Нідерландів в рамках першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 20:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

8 серпня 20:00
Одеса, стадіон "Чорноморець"

 

Букмекерські контори бачать нідерландський АЗ явним фаворитом в цьому матчі. на гостьовий тріумф команди з Нідерландів становить на 1,73, на перемогу "Маріуполя" в домашніх стінах - 5,00. На те, що в матчі буде нічия - 3,65.

Нагадаємо, успіх приазовців у двоматчевому протистоянні з голландським клубом виведе команду Олександра Бабича на переможця в парі "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" Плзень (Чехія).

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