Марить "армією з ідеологією". Пригожин анонсував "перезагрузку" своєї ПВК

Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин анонсував набір нових найманців, та заявив, що хоче перетворити ПВК на "армію з ідеологією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання посилається на інтерв’ю Пригожина, опубліковане в каналах, пов’язаних з групою "Вагнера". Там він пригрозився, що його найманці візьмуть Бахмут, після чого почнеться "перезагрузка" ПВК. Зокрема, він почне вербувати нових людей в регіонах Росії.

"Приватна військова група "Вагнера" має перетворитися не просто на приватну, найкращу у світі армію, здатну захищати державу, а на армію з ідеологією. І ця ідеологія - боротьба за справедливість", - сказав Пригожин.