Марченко: Без реструктуризації приватного боргу Україна б мала заплатити 1,6 млрд доларів до кінця року

Якби Україна не домовилась з приватними тримачами суверенного боргу про реструктуризацію зобов’язань за єврооблігаціями на 23,4 млрд доларів, то вже до кінця 2024 року Україна мала би виплатити за цими боргами 1,6 млрд доларів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Наразі процес реструктуризації ще не фіналізовано. Але Україна вже має принципову домовленість щодо реструктуризації з так званим клубом кредиторів.

"Потрібно отримати офіційну згоду двох третин кредиторів. І лише потім, після юридичного оформлення угоди, можна стверджувати, що реструктуризація завершена", - пояснює міністр.

Сергій Марченко стверджує: якби Україні не вдалося досягти угоди про реструктуризацію заборгованості, то необхідність виплати по одному з пакетів єврооблігацій виникла б уже в серпні 2024 року.

"Якби ми не досягли згоди, то в цьому році мали би виплатити 1,6 млрд доларів. Чи можливо було би це зробити? Думаю, неможливо", - заявив Сергій Марченко.

По-перше, аргументує міністр, Україна не має зараз можливості самостійно запозичувати на зовнішніх ринках та віддати борги.

Крім того, ключові партнери України – країни G7, які нас підтримують, в тому числі даючи кошти в держбюджет, негативно би сприйняли дії української сторони, коли б за рахунок партнерських коштів було задоволено потреби комерційних кредиторів.

"Здійснивши виплати по цих єврооблігаціях, ми повністю зламаємо логіку наших попередніх кроків і всіх майбутніх дій. Досягнута згода з кредиторами дозволяє наразі зняти ці питання", - констатує міністр фінансів.

Він нагадав, що перемовини про реструктуризацію були непростими. Були суттєві розбіжності в оцінці ситуації сторонами.

"Наразі ми можемо говорити про списання 37% від того боргу, який був на початок війни разом з накопиченими відсотками за період відстрочки платежів. Ми можемо говорити про економію більше 11 млрд доларів на найближчі три роки. До 2033 року у нас буде заощаджено близько 23 млрд доларів", - резюмував Сергій Марченко.

Нагадаємо, 22 липня Україна оприлюднила заяву на Лондонській фондовій біржі, в якій повідомила, що в результаті закритих зустрічей з 12 по 19 липня з Комітетом власників єврооблігацій України було досягнуто принципових домовленостей щодо реструктуризації суверенних боргових цінних паперів, випущених на міжнародних ринках капіталу, на суму 23,4 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд підтвердив, що угода відповідає цілям боргової стійкості в рамках Програми розширеного фінансування України (EFF). Угоду схвалила також Група кредиторів України.

Після угоди, досягнутої Україною з приватними кредиторами про реструктуризацію боргу, міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з CC до C.

Україна постала перед викликом домовитися з приватними кредиторами про реструктуризацію боргу за єврооблігаціями до серпня, щоб уникнути дефолту.