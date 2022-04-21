Марченко призвал МВФ и G7 увеличить финансовую поддержку Украины для победы в войне

Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с министрами финансов и главами центробанков стран Большой семерки, руководителями ЕС, МВФ, Всемирного банка, ОЭСР. Он призвал увеличить финансовую поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Facebook.

"Если не остановить войну, мир ждет катастрофа. Говорил об этом с коллегами прямо и откровенно", - отметил он.

По его словам, замедление роста, повышение цен на продовольствие и энергоносители, рост инфляции, снижение доходов, голод - и это далеко не исчерпывающий список последствий, ожидающих человечество.

Марченко отметил,что Россия начала эту войну и продолжает получать 1 млрд долларов ежедневно. За это же время бюджет Украины теряет 60 млн евро.

"Призываю, усильте санкции, откажитесь от российских энергоресурсов. Россия должна потерять доступ к финансовым ресурсам, которые использует для убийства мирных украинцев", - написал он.

Министр назвал шаги, что нужно Украине сейчас, чтобы выиграть войну, остановить кризис и вернуть другие страны из финансовой пропасти:

"Первое. Значительная, более льготная, многосторонняя финансовая поддержка Украины. Мы должны противостоять финансовым и экономическим потрясениям.

Второе. Грантовое финансирование - мы не можем допустить увеличения долга, поскольку уже сейчас думаем о масштабном восстановлении Украины после войны.

Третье. Больше СПЗ. МВФ предоставляет всем странам надежный механизм управляемый счет".

Напомним, министры финансов стран "Большой семерки" заявили, что они предоставили и пообещали вместе с международным сообществом дополнительную поддержку Украине в размере более 24 млрд долларов на 2022 год, добавив, что они готовы работать над новыми траншами по мере надобности.