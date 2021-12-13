Манипуляция фактами. МИД ответил на претензии Путина по активам СССР

"Утверждение российского президента Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза -манипуляция фактами", - отметил он.

По его словам, Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%.

В 1994 году Украина и Россия подписали так называемое "соглашение о нулевом варианте", согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны, Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

"В то же время, игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделало невозможным ратификацию соглашения Верховной радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным", - добавил Николенко.