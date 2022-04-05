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В Мангуш отправилась новая партия помощи от Фонда Ахметова

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Вторник 05 апреля 2022 15:57
В Мангуш отправилась новая партия помощи от Фонда Ахметова Фото: в Мангуш отправилась новая партия помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова продолжает оказывать гуманитарную помощь для жителей тех регионов, которые больше всего пострадали от войны. Среди них особое место занимают жители Мариуполя, которые уже в течение 40 дней борются за собственные жизни в блокадном городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Благодаря помощи волонтеров-мариупольцев фонд передал первую партию продуктовых наборов во временно оккупированный Мангуша.

Наборы предназначены местных и для тех людей, которым удалось покинуть Мариуполь.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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