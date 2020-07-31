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Годовщина нападения на Гандзюк: в Киеве собралась акция под МВД

Киев, Пятница 31 июля 2020 20:20
Годовщина нападения на Гандзюк: в Киеве собралась акция под МВД
Фото: Екатерина Гандзюк (visti.ks.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 31 июля, вторая годовщина нападения на Гандзюк

Возле здания Министерства внутренних дел в Киеве сегодня, 31 июля, собралась акция ко второй годовщине нападения на херсонская активистку Екатерину Гандзюк. Акцию организовала инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Митингующие пришли к зданию МВД с требованием наказать виновных в убийстве Гандзюк, а также привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, которые пытались помешать расследованию нападения.

Участники акции скандировали лозунги в сторону министра внутренних дел Арсена Авакова, после чего зажгли файеры.

Напомним, 31 июля 2018 на активистку Екатерину Гандзюк совершили нападение, ее облили серной кислотой. После этого она с сильными ожогами попала в реанимацию, но 4 ноября умерла в больнице.

В заказе нападения на Гандзюк подозревают голову Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также в деле фигурирует Алексей Левин, которого считают организатором нападения на активистку. По состоянию на сегодня к ответственности привлечены 5 причастных к нападению на Гандзюк.

Кроме того, один из свидетелей по делу Гандзюк пошел на сделку со следствием и получил условный приговор.

На этой неделе прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина; пока оба подозреваемых находятся под стражей.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныЕкатерина ГандзюкМитинг
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