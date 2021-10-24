Манчестерское побоище. "Ливерпуль" отгрузил "МЮ" пять "сухих" голов на "Олд Траффорд"

Команды включились с первых минут. Уже на 4-й минуте Бруну Фернандеш вышел один на один с Алиссоном, но пробил выше ворот. А уже на следующей минуте Кейта показал своему сопернику, как нужно такие моменты реализовывать, пробив Де Хеа - 0:1. Ассист в активе Салаха.

Не успели манкунианцы отойти от такого старта, как счет на табло был уже 0:2 не в пользу "МЮ". Защитники "МЮ" Магвайр и Шоу "наварили" возле своей штрафной, мяч попал к Александру-Арнольду, который прострелил на Жоту, которому оставалось лишь переправить круглый в сетку.

До разгромного счет довел на 38-й минуте Салах. Сперва удар египтянина заблокировали, но мяч отскочил к Кейта, который прострелил на партнера, отдав ему своеобразный должок в виде ассиста - 0:3.

Но и на этом кошмар первого тайма для "МЮ" не закончился. На 4-й компенсированной минуте к первому половине Салах оформил дубль, пробив в касание с пределов штрафной после передачи Жоты - 0:4.

Во втором тайме парад голов продолжился. Салах на 50-й минуте убежал на "свидание" с Де Хеа и оформил хет-трик, доведя счет до 0:5.

Спустя две минуты Роналду, казалось, один мяч отквитал. Португалец классно сместился к центру и пробил обводящим ударом в сетку. Но после просмотра VAR у португальца заметили сантиметровый офсайд и гол отменили.

А далее еще более удручающим положение хозяев сделал Погба, который очень грубо влетел в Кейта и увидел перед собой "красный" свет.

После этого зрители массово стали покидать "Олд Траффорд". Но они ничего больше не пропустили. До конца матча счет еще минимум дважды мог меняться, но сперва после пушки от Александра-Арнольда "МЮ" от еще большего унижения спас Де Хеа, а затем Кавани не смог отквитать хотя бы один гол, с нескольких метров угодив в перекладину.

Победа позволила "Ливерпулю" сохранить второе место в АПЛ - отставание от "Челси" осталось в 1 очко. А вот "МЮ" опустился на седьмую строчку.

"МАНЧЕТСЕР ЮНАЙТЕД" - "ЛИВЕРПУЛЬ" 0:5

Кейта, 5, Жота, 13, Салах, 38, 45+4, 50

Удаление у "МЮ": Погба, 59

"МЮ": Де Хеа - Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу - Мактоминей, Фред, Гринвуд (Погба, 46), Фернандеш (Кавани, 64), Рэшфорд (Далот, 65) - Роналду

"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 62), Милнер (Джонс, 25) - Салах, Фирмино (Мане, 76), Жота