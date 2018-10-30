"Манчестер Юнайтед" виділить Моурінью серйозну суму на зимові трансфери

Фото: Жозе Моурінью (manutd.com)

Головний тренер хоче придбати захисника і форварда

Керівництво "Манчестер Юнайтед" виділить головному тренеру Жозе Моурінью понад 100 мільйонів фунтів (112 млн євро) на посилення команди в зимовий трасферному період. Про це пише The Guardian.

При цьому уточнюється, що пріоритетними позиціями для Моурінью є захисник і нападник.

Минулого літа португальський фахівець хотів підсилити лінію оборони, проте клуб так і не зміг роздобути жодного з гравців зі списку тренера, в якому значилися Гаррі Магуайр ("Лестер Сіті"), Жером Боатенг ("Баварія") і Рафаель Варан ("Реал" ).

За підсумками 10 турів англійської Прем'єр-ліги "червоні дияволи" посідають восьме місце в турнірній таблиці.