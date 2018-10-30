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"Манчестер Юнайтед" виділить Моурінью серйозну суму на зимові трансфери

Новини » Спорт    30.10.2018 - 16:10
Фото: Жозе Моурінью (manutd.com)
Фото: Жозе Моурінью (manutd.com)

Головний тренер хоче придбати захисника і форварда

Керівництво "Манчестер Юнайтед" виділить головному тренеру Жозе Моурінью понад 100 мільйонів фунтів (112 млн євро) на посилення команди в зимовий трасферному період. Про це пише The Guardian.

При цьому уточнюється, що пріоритетними позиціями для Моурінью є захисник і нападник.

Минулого літа португальський фахівець хотів підсилити лінію оборони, проте клуб так і не зміг роздобути жодного з гравців зі списку тренера, в якому значилися Гаррі Магуайр ("Лестер Сіті"), Жером Боатенг ("Баварія") і Рафаель Варан ("Реал" ).

За підсумками 10 турів англійської Прем'єр-ліги "червоні дияволи" посідають восьме місце в турнірній таблиці.

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Новини України Манчестер ЮнайтедЖозе МоуриньютрансферытренерФутбол
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