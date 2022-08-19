"Манчестер Юнайтед" согласовал переход звезды полузащиты "Реала", – инсайдер

30-летний хавбек вскоре переедет на "Олд Траффорд". Мадридский "Реал" согласился на предложенные манкунианцами условия перехода.

МЮ гарантированно отдаст за Каземиро 60 млн евро. Еще 10 миллионов в евровалюте прописаны в качестве бонусов. Сам бразилец согласовал детали 4-летнего контракта с "Юнайтед". Соглашением будет предусмотрен пункт продления сотрудничества еще на год.

Казэмиро перебрался в "Реал" в январе 2013 года. Сначала он играл за резервную команду мадридцев, а еще сезон провел в аренде за "Порту". В первой команде "сливочных" бразилец отыграл 8 полных сезонов.

С "Реалом" Каземиро завоевал 3 чемпионских титула, 1 Кубок Испании, 3 Суперкубка страны, 5 трофеев Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и три трофея Клубного чемпионата мира. В сборной Бразилии хавбек триумфовал на Копа Америка-2019.

Менеджмент "Манчестер Юнайтед" решил усилить среднюю линию команды на фоне неудачного старта команды в АПЛ. Манкунианцы проиграли оба матча чемпионата и пока идут последними в турнирной таблице.