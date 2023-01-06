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"Манчестер Юнайтед" підписав воротаря з досвідом виступів у збірній Англії

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Манчестер, П'ятниця 06 січня 2023 15:18
"Манчестер Юнайтед" підписав воротаря з досвідом виступів у збірній Англії Фото: Ерік тен Хаг і Джек Батленд (manutd.com)
Автор: Антон Федорців

Після втрати другого воротаря Мартіна Дубравки англійський "Манчестер Юнайтед" оперативно підшукав дублера для основного голкіпера Давіда Де Хеа. Лави команди поповнив Джек Батленд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

МЮ підписав 29-річного кіпера з "Крістал Пелас". Із лондонцями "червоні дияволи" домовилися про оренду англійця. На "Олд Траффорд" він отримав светр із 31-м номером.

Батленд виступатиме за "Юнайтед" мінімум до кінця сезону. Досвідчений воротар може розраховувати на роль резервіста Де Хеа та кілька матчів у другорядних турнірах. Раніше "Ньюкасл" відкликав із оренди попереднього дублера іспанського стража воріт – Дубравку, який встиг зіграти 2 матчі Кубка ліги за МЮ.

Уродженець Брістоля Батленд на дорослому рівні дебютував у складі "Челтнема" в сезоні 2011/12. Також захищав кольори "Бірмінгема", "Сток Сіті", "Барнслі", "Лідса", "Дербі Каунті". У "Крістал Пелас" програв конкуренцію за місце в основі Вісенте Гуайті.

Батленд провів 9 поєдинків у збірній Англії та був другим воротарем у Лізі націй 2018/19, де "Три леви" завоювали бронзові нагороди. Також потрапив до заявок на Євро-2012 і ЧС-2018. Зіграв 5 матчів за збірну Великої Британії на Олімпіаді-2012.

До слова, напередодні "Челсі" оформив трансфер Бадьяшіле з французького "Монако".

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